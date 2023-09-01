Появилось фото кратера в месте вероятного падения станции «Луна-25»

Падение российской лунной станции «Луна-25» могло образовать новый кратер на поверхности Луны, сообщает NASA.

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Данные об этом были получены с американского зонда LRO. Аппарат сфотографировал новый кратер, который, как предполагается, является следом падения российской миссии. Снимок был сделан 24 августа. На нем видно углубление, которого в этом месте в июне 2020 года не было.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что крушение станции «Луна-25» не помешает России реализовывать космическую программу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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