Росавиация заявила о достаточном числе рейсов между Россией и Китаем

Росавиация заявила, что в сезон перевозок с относительно низким спросом текущего количества рейсов между Россией и Китаем достаточно для удовлетворения потребностей граждан обеих стран в прямых перелетах между столицами.

В случае роста спроса авиакомпании, такие как «Аэрофлот», могут увеличить частоту рейсов на данном маршруте.