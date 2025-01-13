Росавиация заявила о достаточном числе рейсов между Россией и Китаем

Росавиация заявила, что в сезон перевозок с относительно низким спросом текущего количества рейсов между Россией и Китаем достаточно для удовлетворения потребностей граждан обеих стран в прямых перелетах между столицами.

В случае роста спроса авиакомпании, такие как «Аэрофлот», могут увеличить частоту рейсов на данном маршруте.

Китайская авиакомпания приостановила прямые рейсы между Москвой и Пекином

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила об отмене рейсов авиакомпании China Southern Airlines из Пекина в Москву с конца января.

Причины отмены остаются неизвестными, передает «Радиоточка НСН».

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