Росавиация заявила о достаточном числе рейсов между Россией и Китаем
13 января 202522:36
Росавиация заявила, что в сезон перевозок с относительно низким спросом текущего количества рейсов между Россией и Китаем достаточно для удовлетворения потребностей граждан обеих стран в прямых перелетах между столицами.
В случае роста спроса авиакомпании, такие как «Аэрофлот», могут увеличить частоту рейсов на данном маршруте.
Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила об отмене рейсов авиакомпании China Southern Airlines из Пекина в Москву с конца января.
Причины отмены остаются неизвестными, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru