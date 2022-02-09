Росавиация выдала сертификат второму лоукостеру в РФ
Лоукостер S7 получил сертификат эксплуатантаи – главный документ компании, разрешающий взлёт и посадку самолетов. Об этом объявил глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько на полях Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации.
Для создания лоукостера группа S7 ранее предполагала возобновить сертификат авиакомпании «Глобус», действие которого было приостановлено в марте 2020 года. Как уточнил Нерадько, сертификат «Глобусу» подписан в понедельник, 7 февраля. Таким образом в России появился второй низкобюджетный авиаперевозчик, констатировал глава Росавиации.
Пока конкретные типы авиалайнеров в документе не обозначены. Лоукостер сможет также использовать самолеты материнской компании.
Одновременно S7 создаёт сейчас лоукостер под брендом Citrus. Реализация билетов на его первые рейсы начнутся весной. Лоукостер планирует базироваться в Казани и Омске. Он будет специализироваться на прямых межрегиональных направлениях в средней полосе страны в обход столичного региона. Сейчас в этом сегменте работает только лоукостер «Победа».
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