Росавиация проинспектирует почти 600 иностранных самолётов

Росавиация планирует до конца 2022 года завершить инспекционную проверку 599 иностранных самолётов, которые эксплуатируют российские авиакомпании, сообщает пресс-служба ведомства.

Росавиация продлила ограничение полетов в ряд регионов России до 15 ноября

В сообщении говорится, что речь идёт о воздушных судах, «надзор за которыми до введения западных санкций осуществляли авиавласти Бермудских островов и Ирландии».

«Росавиация в плановом порядке осуществляет мероприятия по выдаче сертификатов лётной годности самолётам иностранного производства российских авиакомпаний», - уточнили в ведомстве.

Ранее власти Турции с 1 ноября запретили полёты российских самолётов с двойной регистрацией через воздушное пространство страны, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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