Росавиация на месяц запретила авиакомпаниям РФ летать по ночам в Израиль

Ведомство обновило рекомендации по выполнению полетов авиакомпаний РФ на Ближний Восток после анализа обстановки на Ближнем Востоке. Рекомендации действуют с 18:00 мск 11 ноября и введены сроком на один месяц.

Ранее итальянская авиакомпания ITA Airways заявила, что все рейсы в Израиль и из Израиля будут приостановлены до 12 января. В свою очередь французская авиакомпания Air France также продлила приостановку всех рейсов в Израиль до 26 декабря, передает «Радиоточка НСН».

