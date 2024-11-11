Росавиация на месяц запретила авиакомпаниям РФ летать по ночам в Израиль
Российским авиакомпаниям на фоне ситуации на Ближнем Востоке в течение месяца запрещено выполнять полеты из России в Израиль с 1:00 до 7:00 мск, сообщила Росавиация.
Ведомство обновило рекомендации по выполнению полетов авиакомпаний РФ на Ближний Восток после анализа обстановки на Ближнем Востоке. Рекомендации действуют с 18:00 мск 11 ноября и введены сроком на один месяц.
Ранее итальянская авиакомпания ITA Airways заявила, что все рейсы в Израиль и из Израиля будут приостановлены до 12 января. В свою очередь французская авиакомпания Air France также продлила приостановку всех рейсов в Израиль до 26 декабря, передает «Радиоточка НСН».
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