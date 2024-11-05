Росавиация хочет выделить для БПЛА воздушное пространство высотой до 500 м
Росавиация выступила с инициативой выделения для беспилотных авиационных систем обособленного класса воздушного пространства, который должен быть ограничен высотой до 500 метров. Такое предложение озвучил руководитель ведомства Дмитрий Ядров на дискуссии в Совете Федерации.
Такую идею уже поддержала комиссия кабинета министров по транспорту в лице заместителя председателя правительства Виталия Савельева. Кроме того, Федеральное агентство воздушного транспорта разрабатывает новые нормы летной годности.
Предполагается, что они упростят процесс сертификации для определенных областей применения беспилотников. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Росавиации это относят в первую очередь к дронам, которые будут летать над более свободной местностью, не над городами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru