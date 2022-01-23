Рогозин заявил о разработке проекта поезда-космодрома

Такая задача поставлена перед инженерами и архитекторами НИИ стартовых комплексов имени В.П.Бармина и другими организациями «Роскосмоса». Как отметил Рогозин, «уже звучат интересные предложения».

Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин» мог бы стать эффективным ответом на модернизацию ядерных сил США. Как пишет «Военно-промышленный курьер», «Баргузин» имеет существенные преимущества как перед предшественниками, так и перед другими комплексами ядерного сдерживания. В отличие от подвижных грунтовых ракетных комплексов типа «Ярс», маршруты которых либо заранее известны, либо могут быть разведаны, «Баргузин» нераспознаваем для космической и наземной разведки.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире НСН рассказал, в чем преимущества БЖРК «Баргузин».

