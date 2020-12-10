Рогозин заподозрил у директора нацразведки США «нервный космический срыв»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа, назвавшего действия России в космосе безответственными.
По словам Рэтклиффа, поведение России якобы угрожает американским интересам и «создает потенциально опасную ситуацию», передает news.ru.
«Что-то у американцев сегодня нервный космический срыв...», — написал в ответ Рогозин в Twitter.
"Россия запустила спутник, который начал осуществлять маневры вблизи американского правительственного спутника. Жизненно важные интересы Америки находятся под растущим риском", - заявил глава национальной разведки США.— РОГОЗИН (@Rogozin) December 9, 2020
Что-то у американцев сегодня нервный космический срыв... https://t.co/xlo1q7BnAQ
Ранее Дмитрий Рогозин высказался против списания МКС, заявив, что это делать пока рано.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 190 / сут.
Умерли
44 718+559 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+26 266 / сут.
- Бывшая топ-менеджер «Ростеха» проведет домашний арест на Рублевке
- Рогозин заподозрил у директора нацразведки США «нервный космический срыв»
- Facebook прокомментировала антимонопольные иски властей США
- СМИ: Путин определил главную тему 2021 года
- СМИ: Кремль готовится к потере «Единой Россией» конституционного большинства в Госдуме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru