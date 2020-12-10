Рогозин заподозрил у директора нацразведки США «нервный космический срыв»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа, назвавшего действия России в космосе безответственными.

По словам Рэтклиффа, поведение России якобы угрожает американским интересам и «создает потенциально опасную ситуацию», передает news.ru.

«Что-то у американцев сегодня нервный космический срыв...», — написал в ответ Рогозин в Twitter.

Ранее Дмитрий Рогозин высказался против списания МКС, заявив, что это делать пока рано.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:Рогозин
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