Рогозин высказался против повторения Россией космических проектов США

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на брифинге с журналистами заявил, что России не нужно повторять космические проекты США.

«Если в Америке сказали, что можно производить жвачку на Луне, это вовсе не значит, что к этому нужно относиться с серьезной миной и делать то же самое», — сказал Рогозин.

По мнению главы Роскосмоса, отечественная космическая отрасль должна более прагматично подходить к выбору проектов. Рогозин отметил, что у России меньше денег и ресурсов, поэтому «надо тратить их с большим умом».

Ранее стало известно, что Дмитрий Рогозин отправил в отставку генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома "Восточный"» Евгения Рогозу.

