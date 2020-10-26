Рогозин высказался против повторения Россией космических проектов США
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на брифинге с журналистами заявил, что России не нужно повторять космические проекты США.
«Если в Америке сказали, что можно производить жвачку на Луне, это вовсе не значит, что к этому нужно относиться с серьезной миной и делать то же самое», — сказал Рогозин.
По мнению главы Роскосмоса, отечественная космическая отрасль должна более прагматично подходить к выбору проектов. Рогозин отметил, что у России меньше денег и ресурсов, поэтому «надо тратить их с большим умом».
Ранее стало известно, что Дмитрий Рогозин отправил в отставку генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома "Восточный"» Евгения Рогозу.
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