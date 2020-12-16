Рогозин выиграл суд у изданий, назвавших его «гробовщиком российского космоса»
Останкинский суд Москвы удовлетворил иск главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина к трем СМИ о защите чести и деловой репутации. Сумма искового требования составила 300 тыс. рублей. Об этом сообщил юрист Александр Добровинский, представляющий интересы Рогозина.
Такую сумму компенсации морального вреда ранее потребовал Рогозин от журналистов, заявив, что, если выиграет суд, передаст средства в один из детских домов.
Исковые требования главы космической корпорации были направлены к ООО «Неоход-медиа», ООО «Премьермедиаинвест» и АО «ИД "Аргументы недели"». Кроме компенсации по 100 тыс. рублей, они должны будут удалить публикации, «порочащие честь и достоинство истца», передает ТАСС.
Поводом для претензий Рогозина стали в том числе выражения о том, что он станет «гробовщиком российского космоса» и «он хоронит космонавтику и именно таким войдет в историю».
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