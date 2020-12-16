Рогозин выиграл суд у изданий, назвавших его «гробовщиком российского космоса»

Исковые требования главы космической корпорации были направлены к ООО «Неоход-медиа», ООО «Премьермедиаинвест» и АО «ИД "Аргументы недели"». Кроме компенсации по 100 тыс. рублей, они должны будут удалить публикации, «порочащие честь и достоинство истца», передает ТАСС.

Поводом для претензий Рогозина стали в том числе выражения о том, что он станет «гробовщиком российского космоса» и «он хоронит космонавтику и именно таким войдет в историю».

