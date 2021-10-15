МКС временно потеряла ориентацию
Международная космическая станция (МКС) кратковременно теряла ориентацию, сообщает пресс-служба Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».
В сообщении говорится, что инцидент произошёл во время тестирования двигателей корабля «Союз МС-18». Главная оперативная группа управления российского сегмента быстро восстановила ориентацию, МКС и экипажу ничего не угрожает.
Ранее находящийся на МКС российский киноэкипаж приступил к тренировкам по возвращению с орбиты, посадка «корабля Союз МС-18» запланирована на 17 октября.
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