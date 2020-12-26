Рогозин рассказал о глобальных целях России в космосе
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о глобальных целях России в космосе на своей странице в Twitter.
«Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной», - заявил Рогозин.
Кроме того, Рогозин указал в числе приоритетов России и развитие прорывных технологий, а также организацию фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной.
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