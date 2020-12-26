Рогозин рассказал о глобальных целях России в космосе

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о глобальных целях России в космосе на своей странице в Twitter.

Пилотируемые запуски к Луне пройдут на ракетах «Ангара»

«Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной», - заявил Рогозин.

Кроме того, Рогозин указал в числе приоритетов России и развитие прорывных технологий, а также организацию фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:РоссияКосмосРоскосмосРогозинДмитрий Рогозин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры