Рогозин рассказал о глобальных целях России в космосе

«Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной», - заявил Рогозин.

Кроме того, Рогозин указал в числе приоритетов России и развитие прорывных технологий, а также организацию фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной.

