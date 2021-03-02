С космодрома Байконур украли секретную российскую электронику
Секретная российская электроника была похищена со 110-й площадки космодрома Байконур, сообщает РИА Новости.
В настоящее время на сотрудники УМВД России проводят на космодроме необходимые следственные действия. По имеющейся информации, следы взлома были обнаружены ещё 19 февраля.
«Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования», - рассказали в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.
Отметим, что космодром Байконур находится на территории Казахстана и арендуется Россией до 2050 года. 110-я площадка космодрома не эксплуатируется уже 30 лет.
Ранее в Таганроге с «самолета Судного дня» Ил-80 было похищено 39 радиостанций, сообщает Ura.ru. В пресс-службе объединенной авиастроительной компании рассказали, что это было второстепенное оборудование, не связанное с предназначением самолёта.
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