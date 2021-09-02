Рогозин признался в детской мечте руководить космической отраслью

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин признался, что с самого детства лелеял мечту стать руководителем ракетно-космической отрасли страны. Об этом он рассказал в ходе всероссийского образовательного марафона «Новое знание», приуроченного к началу учебного года.

Как уточнил глава государственной корпорации, он именно «мечтал, а не думал об этом». Так Рогозин отреагировал на вопрос школьника, который поинтересовался, думал ли он когда-нибудь, что станет гендиректором «Роскосмоса».

По словам чиновника, в детстве он жил в московском районе Тушино и ходил на авиамодельный кружок, где в шесть лет вместе с приятелями сконструировал и запустил свою первую ракету.