Рогозин признался в детской мечте руководить космической отраслью

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин признался, что с самого детства лелеял мечту стать руководителем ракетно-космической отрасли страны. Об этом он рассказал в ходе всероссийского образовательного марафона «Новое знание», приуроченного к началу учебного года.

Как уточнил глава государственной корпорации, он именно «мечтал, а не думал об этом». Так Рогозин отреагировал на вопрос школьника, который поинтересовался, думал ли он когда-нибудь, что станет гендиректором «Роскосмоса».

По словам чиновника, в детстве он жил в московском районе Тушино и ходил на авиамодельный кружок, где в шесть лет вместе с приятелями сконструировал и запустил свою первую ракету.

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В восемь лет, как утверждает Рогозина, он изучил, «освоил и до сих пор помнит» книгу из библиотеки отца «Теория реактивных двигателей».

Отец Дмитрия Рогозина был видным организатор военной промышленности Советского Союза, занимал должность первого заместителя начальника службы вооружений Минобороны СССР в звании генерал-лейтенанта.

Дмитрий Рогозин также подчеркнул, что «влюблен в эту профессию». По его оценке, на свете нет чего-либо более романтичного, чем заниматься космосом в попытке изменить реальность.

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Фото: twitter.com/Rogozin
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