Рогозин предложил S7 передать «Морской старт» государству

Путин: объем средств на развитие медицины будет увеличиваться

СМИ: Индия увеличила объем закупок угля из РФ примерно в 6 раз, а нефти - в 31 раз

СМИ: в ЮАР водители грузовиков провели акцию протеста

СМИ: несколько десятков тысяч человек приняли участие в протестном марше в центре Лондона из-за экономического кризиса в стране

СМИ: королева Великобритании Елизавета II впервые за 70 лет не присутствовала на Королевских скачках в Эскоте