Рогозин предложил S7 передать «Морской старт» государству
Роскосмос предложил компании S7 отдать государству плавучий космодром «Морской старт», сообщил в эфире телеканала «Россия-24» гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, это необходимо, чтобы госкорпорация могла его восстановить. Рогозин отметил, что в компании в настоящее время по этому вопросу решения нет. «Поэтому они ждали, я не знаю, чего они ждали, поэтому они сейчас начали сокращать своих людей. Это очень печальная, на самом деле, история», — отметил глава госкорпорации.
Ранее Рогозин заявил о возможном подключении к эксплуатации космодрома «Морской старт» иностранных партнеров. По его словам, это необходимо для разделения рисков и финансового бремени.
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