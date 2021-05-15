Китайский космический аппарат впервые осуществил успешную посадку на поверхность Марса

Космический аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» совершил успешную посадку на поверхность Марса в рамках первой миссии Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на Национальное космическое управление Китая.

Отмечается, что аппарат осуществил посадку в предварительно выбранном районе в южной части равнины Утопия на Марсе.

Аппарат для исследований Марса «Тяньвэнь-1» с орбитальным модулем, посадочной капсулой и марсоходом был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан. В феврале «Тяньвэнь-1» успешно вышел на орбиту ожидания Марса.

Миссия аппарата включает выход и вращение на орбите Марса, а также посадку и перемещение по поверхности планеты. Ученые получат возможность изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля Марса. Полученные аппаратом данные в случае успеха миссии будут направлены на Землю в текущем году.

