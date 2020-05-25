Рогозин пообещал, что Россия не допустит приватизации Луны

Россия не допустит приватизации Луны, от кого бы ни исходили подобные инициативы. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, что сама эта идея противоречит международному праву. Также Рогозин сделал акцент на том, что Россия не собирается участвовать в лунной гонке, и рассматривает Луну, прежде всего как спутник Земли.

Напомним, тема освоения Луны была затронута на фоне указа президента США Дональда Трампа, подписанного 6 апреля. Документ касается освоения ресурсов на Луне и других небесных телах.