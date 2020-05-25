Рогозин пообещал, что Россия не допустит приватизации Луны
Россия не допустит приватизации Луны, от кого бы ни исходили подобные инициативы. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, что сама эта идея противоречит международному праву. Также Рогозин сделал акцент на том, что Россия не собирается участвовать в лунной гонке, и рассматривает Луну, прежде всего как спутник Земли.
Напомним, тема освоения Луны была затронута на фоне указа президента США Дональда Трампа, подписанного 6 апреля. Документ касается освоения ресурсов на Луне и других небесных телах.
Ранее НСН писала, что администрация Дональда Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что к соглашению планируется привлечь ряд стран, причем на первых порах России среди них не будет.
Известно, что документ, в частности, направлен на то, чтобы дать компаниям, ведущим добычу ресурсов на Луне, право становиться собственниками этих ресурсов.
Источник также отмечает, что в ближайшие недели должностные лица США планируют официально обсудить соглашение с такими странами, как Канада, Япония, государства ЕС, а также ОАЭ. Россия в этом списке не фигурирует по рекомендации Пентагона, который обеспокоен «опасными маневрами» российских спутников.
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