Рогозин подал иск на СМИ, назвавших его «гробовщиком российского космоса»

Речь в иске идет о статьях, опубликованных на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru, основанных на материале издания «Новые Известия» от 1 октября 2018 года. Истец требует удалить с сайтов сведения, порочащие его деловую репутацию, после вступления судебного решения в силу.

Речь идет, в частности, о таких выражениях, как то, что Рогозин станет «гробовщиком российского космоса» и что он «хоронит космонавтику и именно таким войдет в историю».

Между тем, в ракетно-космической отрасли за два года сократили или уволили 10 тысяч сотрудников, пишет «Газета.ру». Увольнения затронули в основном непроизводственный персонал.



