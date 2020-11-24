Рогозин подал иск на СМИ, назвавших его «гробовщиком российского космоса»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подал иск о защите чести и деловой репутации против трех СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе Останкинского суда Москвы.

В качестве ответчиков проходят ООО «Неоход-медиа», ООО «Премьермедиаинвест» и АО «ИД «Аргументы недели», сообщает ТАСС. Согласно иску, Рогозин намерен взыскать с них компенсацию морального вреда, который он оценил в 300 тыс. руб. — по 100 тыс. руб. с каждого. В случае удовлетворения требований Рогозин обещает передать деньги одному из детских домов.

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Речь в иске идет о статьях, опубликованных на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru, основанных на материале издания «Новые Известия» от 1 октября 2018 года. Истец требует удалить с сайтов сведения, порочащие его деловую репутацию, после вступления судебного решения в силу.

Речь идет, в частности, о таких выражениях, как то, что Рогозин станет «гробовщиком российского космоса» и что он «хоронит космонавтику и именно таким войдет в историю».

Между тем, в ракетно-космической отрасли за два года сократили или уволили 10 тысяч сотрудников, пишет «Газета.ру». Увольнения затронули в основном непроизводственный персонал.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:СудРоскосмосДмитрий Рогозин
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