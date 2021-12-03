Рогозин: Первый полет белорусского космонавта состоится в 2023-2024 годах

Первым белорусским космонавтом, который отправится в полет в 2023-2024 годах, может стать девушка. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, первых кандидатов Центр подготовки космонавтов получил в первой половине 2022 года.

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Президент РФ Владимир Путин на совещании 4 декабря заявил, что Россия готова поддержать предложение о включении белорусского космонавта в состав экипажа Международной космической станции (МКС), пишет RT.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:Дмитрий РогозинРоскосмос
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