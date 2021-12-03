Рогозин: Первый полет белорусского космонавта состоится в 2023-2024 годах

Первым белорусским космонавтом, который отправится в полет в 2023-2024 годах, может стать девушка. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, первых кандидатов Центр подготовки космонавтов получил в первой половине 2022 года.