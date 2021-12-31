Рогозин ожидает «пусковой бум» в мире в 2025-2026 годах

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ожидает «пусковой бум» в мире в 2025-2026 годах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рогозина, число пусков вырастет в 2-3 раза. Он также заявил, что Россия будет готова предложить необходимое количество ракет на рынке.

Ранее в декабре сообщалось, что Москва и Пекин в следующем году подпишут новую программу космического сотрудничества на 2023-2027 годы.



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Фото: twitter.com/Rogozin
ТЕГИ:РоскосмосРогозин
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