Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ожидает «пусковой бум» в мире в 2025-2026 годах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рогозина, число пусков вырастет в 2-3 раза. Он также заявил, что Россия будет готова предложить необходимое количество ракет на рынке.

Ранее в декабре сообщалось, что Москва и Пекин в следующем году подпишут новую программу космического сотрудничества на 2023-2027 годы.





