Рогозин ожидает «пусковой бум» в мире в 2025-2026 годах
31 декабря 202118:58
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ожидает «пусковой бум» в мире в 2025-2026 годах. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Рогозина, число пусков вырастет в 2-3 раза. Он также заявил, что Россия будет готова предложить необходимое количество ракет на рынке.
Ранее в декабре сообщалось, что Москва и Пекин в следующем году подпишут новую программу космического сотрудничества на 2023-2027 годы.
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31 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru