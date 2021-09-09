Рогозин ответил владельцу «Бурана», отказавшемуся отдавать корабль России

«Вы несете персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения», — передает слова Рогозина РИА Новости. Он назвал Мусу «плохим собственником» и отметил, что «Москва без разрешения Астаны не планирует вывозить «Буран».

Ранее Муса написал в Facebook, что не намерен отдавать челнок в Россию. Он сообщил, что очень удивлен тем, что «для россиян независимость Казахстана и решения казахстанских судов не имеют никакого значения».

