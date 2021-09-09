Рогозин ответил владельцу «Бурана», отказавшемуся отдавать корабль России

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил владельцу казахстанской Ракетно-космической компании «Байконур», собственнику корабля «Буран» Даурену Мусе, который ранее пригрозил российской компании судом за попытки «забрать машину».

Владелец космического корабля «Буран» отказывается отдавать его России

«Вы несете персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения», — передает слова Рогозина РИА Новости. Он назвал Мусу «плохим собственником» и отметил, что «Москва без разрешения Астаны не планирует вывозить «Буран».

Ранее Муса написал в Facebook, что не намерен отдавать челнок в Россию. Он сообщил, что очень удивлен тем, что «для россиян независимость Казахстана и решения казахстанских судов не имеют никакого значения».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:РоскосмосДмитрий Рогозин
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