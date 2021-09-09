Рогозин ответил владельцу «Бурана», отказавшемуся отдавать корабль России
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил владельцу казахстанской Ракетно-космической компании «Байконур», собственнику корабля «Буран» Даурену Мусе, который ранее пригрозил российской компании судом за попытки «забрать машину».
«Вы несете персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения», — передает слова Рогозина РИА Новости. Он назвал Мусу «плохим собственником» и отметил, что «Москва без разрешения Астаны не планирует вывозить «Буран».
Ранее Муса написал в Facebook, что не намерен отдавать челнок в Россию. Он сообщил, что очень удивлен тем, что «для россиян независимость Казахстана и решения казахстанских судов не имеют никакого значения».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 380 / сут.
Умерли
190 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+19 639 / сут.
- СМИ: На востоке Москвы задержали пьяного мужчину с автоматом
- «Белнефтехим» остановил прокачку российской нефти в Европу
- Сообщения украинских СМИ о подготовке саммита Путина и Байдена назвали фейком
- Рогозин ответил владельцу «Бурана», отказавшемуся отдавать корабль России
- Путин не будет участвовать в Генассамблее ООН
- «Кощунственные измышления»: Кремль отреагировал на альтернативные версии гибели Зиничева
- Песков: Прикидок по контактам России и США на высшем уровне нет
- ЦИК исключил соратника Шлосберга из списков «Яблока» на выборы в Госдуму
- Twitter заблокировал аккаунт журналиста Евгения Попова
- Самолёт сборной Германии по футболу совершил аварийную посадку в Эдинбурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru