«Музейный экспонат». Попытки России вернуть «Буран» назвали бессмысленными

«Есть такие макеты, которые используют при испытаниях. Один из них стоял в качестве ресторана в Парке Горького, потом его привезли на ВДНХ. Второй продали в ФРГ. Они используются как музейные экспонаты», - заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

При этом он сказал, что Россия при желании сможет выкупить «Буран».

«Деньги бюджетные. Их хватит на все. Если захотят, купят», - заявил Моисеев.

При этом он отметил, что если вложить их в развитие российского космоса, «будет лучше».

Ранее генеральный директор казахстанского частного АО «РКК Байконур» Даурен Муса, который владеет макетом и вторым летным экземпляром космического корабля «Буран», отказался передавать технику России. Он написал в своем Facebook, что удивлен намерению российской стороны вывезти челнок в РФ.

В ответ на это заявление глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что «Москва без разрешения Астаны не планирует вывозить «Буран». Также он назвал Мусу «плохим собственником», указав на ненадлежащие условия хранения корабля.

