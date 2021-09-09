«Музейный экспонат». Попытки России вернуть «Буран» назвали бессмысленными

Руководитель Института космической политики не понимает, зачем тратиться на перевозку корабля, который не будет использован по прямому назначению.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Р﻿адиоточка НСН» заявил, что не видит смысла в попытках России вернуть «Буран», ныне находящийся в собственности казахстанской компании.

«Сейчас этот образец «Бурана» не стоит абсолютно ничего. Требуются очень большие затраты для его транспортировки. Стоимость перевозки очень дорогая. Раньше его перевозила «Мрия» - украинский самолет, один из самых мощных в мире. А сейчас это невозможно. Придется как-то разбирать, собирать. Сложная история. Вопрос – зачем. Как музейный экспонат – да, он может пригодиться. Но дело в том, что такой уже есть. И то он нее пользуется особой популярностью», - отметил эксперт.

По его словам, этот образец «Бурана» был ранее списан и продан. «По-другому никак быть не может», - заверил Моисеев. При этом он отметил, что некоторые другие модели также не используются по прямому назначению.

Рогозин ответил владельцу «Бурана», отказавшемуся отдавать корабль России
«Есть такие макеты, которые используют при испытаниях. Один из них стоял в качестве ресторана в Парке Горького, потом его привезли на ВДНХ. Второй продали в ФРГ. Они используются как музейные экспонаты», - заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

При этом он сказал, что Россия при желании сможет выкупить «Буран».

«Деньги бюджетные. Их хватит на все. Если захотят, купят», - заявил Моисеев.

При этом он отметил, что если вложить их в развитие российского космоса, «будет лучше».

Ранее генеральный директор казахстанского частного АО «РКК Байконур» Даурен Муса, который владеет макетом и вторым летным экземпляром космического корабля «Буран», отказался передавать технику России. Он написал в своем Facebook, что удивлен намерению российской стороны вывезти челнок в РФ.

В ответ на это заявление глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что «Москва без разрешения Астаны не планирует вывозить «Буран». Также он назвал Мусу «плохим собственником», указав на ненадлежащие условия хранения корабля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БайконурРоскосмосРогозинДмитрий Рогозин
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