Рогозин оценил затраты на создание новой орбитальной станции

Создание новой орбитальной станции по затратам соизмеримо с поддержанием ресурса МКС после 2025 года, сообщил директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Научно-энергетический модуль, который создавался для МКС, будет переработан для российской орбитальной станции. Основная полезная нагрузка на новой станции будет размещена снаружи, приводит слова Рогозина ТАСС.

На новой космической станции хотят сделать защиту от радиации

Российская академия наук (РАН) и Роскосмос приступили к обсуждению научной программы для строящейся станции. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что новый аппарат позволит реализовать проекты по изучению дальнего космоса.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:РАНМКСДмитрий РогозинРоскосмосКосмос
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