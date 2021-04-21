Рогозин оценил затраты на создание новой орбитальной станции
Создание новой орбитальной станции по затратам соизмеримо с поддержанием ресурса МКС после 2025 года, сообщил директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Научно-энергетический модуль, который создавался для МКС, будет переработан для российской орбитальной станции. Основная полезная нагрузка на новой станции будет размещена снаружи, приводит слова Рогозина ТАСС.
Российская академия наук (РАН) и Роскосмос приступили к обсуждению научной программы для строящейся станции. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что новый аппарат позволит реализовать проекты по изучению дальнего космоса.
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