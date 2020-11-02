Президент РФ Владимир Путин раскритиковал работу «Роскосмоса». По его словам, корпорация до сих пор не утвердила программы в ракетно-космической сфере. Путин потребовал сделать это в ближайшее время. Об этом говорится на сайте Кремля.

Российский лидер также потребовал доложить о причинах задержки утверждения программ развития космоса и решить вопрос с финансированием.