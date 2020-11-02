Рогозин назвал сроки утверждения программ сверхтяжелой ракеты и группировки «Сфера»

Программы создания сверхтяжелой ракеты и спутниковой группировки «Сфера» будут приняты до конца года. Об этом после прошедшего с участием Владимира Путина совещания по ракетно-космической промышленности заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее российский лидер указал на задержки с утверждением некоторых программ в космической отрасли – поручения по их подготовке были даны Роскосмосу – и заявил о необходимости оперативно исправить сложившуюся ситуацию. В частности, речь шла о программе разработки ракетного комплекса сверхтяжелого класса, создания космической группировки «Сфера», а также дальнейшего развития системы ГЛОНАСС.

Кроме того, глава государства добавил, что наращивание и улучшение орбитальной группировки, а также создание перспективной линейки инновационных ракет ― это приоритеты в российской космической отрасли. Об этом заявил Владимир Путин.