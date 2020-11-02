Рогозин назвал сроки утверждения программ сверхтяжелой ракеты и группировки «Сфера»

Программы создания сверхтяжелой ракеты и спутниковой группировки «Сфера» будут приняты до конца года. Об этом после прошедшего с участием Владимира Путина совещания по ракетно-космической промышленности заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее российский лидер указал на задержки с утверждением некоторых программ в космической отрасли – поручения по их подготовке были даны Роскосмосу – и заявил о необходимости оперативно исправить сложившуюся ситуацию. В частности, речь шла о программе разработки ракетного комплекса сверхтяжелого класса, создания космической группировки «Сфера», а также дальнейшего развития системы ГЛОНАСС.

Кроме того, глава государства добавил, что наращивание и улучшение орбитальной группировки, а также создание перспективной линейки инновационных ракет ― это приоритеты в российской космической отрасли. Об этом заявил Владимир Путин.

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Напомним, в июле 2018 года Дмитрий Рогозин заявил, что развёртывание спутниковой системы «Сфера» планируется осуществить в 2022 году.

«Сфера» будет обеспечивать подвижную связь и оптическое наблюдение в масштабе реального времени в любой точке Земли. Чтобы эффективно решать эти задачи, должно использоваться большее количество малых спутников на низких орбитах.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:РакетаРоскосмосДмитрий Рогозин
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