Рогозин назвал планы о скорых полетах на Марс полным абсурдом

«Часто (любители космоса – прим. НСН) становятся заложниками фантазий людей, которые увлекают их не как обывателей, а как потенциальных вкладчиков в некие космические проекты. Увлекают рассказами, о том, что вот-вот скоро человечество полетит на Марс. Но люди технически посвященные понимают, что это полный абсурд», - заявил глава «Роскосмоса».

По его словам, за подобными заявлениями скрывается обычный маркетинговых ход, сообщает «Интерфакс».

«Для того, чтобы лететь на Марс, нужно пусковое окно, это раз в два года. И тогда этот перелет составляет до девяти месяцев. Как запихнуть сто человек как шпроты в банке, без возможности двигаться в течение девяти месяцев? Потом они там будут ждать пусковое окно, чтобы оттуда побыстрее свалить и снова, как шпроты, лететь в консервной банке на Землю. И понимаете, людям нравится. Я это называю эффектом "Вау". На самом деле за этим ничего, кроме обычного хода маркетолога», - заявил Рогозин.

Он не стал конкретизировать, о ком идет речь, отметив, что «таких людей достаточно много».

Ранее 29 мая Илон Маск представил прототип нового космического корабля Starship. Планируется, что корабли Starship будут доставлять людей и грузы на Луну, Марс и другие планеты.

Напомним, в конце 2020 года Маск озвучил планы о создании на Марсе автономного от Земли города. По замыслу создателя, в городе будут действовать не земные законы, а принципы самоуправления, «установленные на основе доброй воли». К 2050 году бизнесмен планирует отправить на Красную планету миллион человек, сообщает Lenta.ru.



