Фрагмент ракеты США приблизится к МКС
Фрагмент американской ракеты Pegasus приблизится к Международной космической станции 3 декабря. Минимальное расстояние между МКС и ракетой будет составлять 5,4 км. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос».
Специалисты Центра управления полетами (ЦУП) контролируют ситуацию, но пока не решили, необходим ли маневр уклонения от ракеты. Pegasus был запущен в космос в 1994 году.
25 ноября на расстоянии пяти километров от МКС уже пролетал фрагмент американской ракеты Flacon, не создав помех и угроз для космической станции.
15 ноября российские военные заявили об успешном поражении космического спутника «Целина-Д». Обломки спутника не навредили МКС, вопреки опасениям Евросоюза.
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