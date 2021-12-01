Фрагмент ракеты США приблизится к МКС

Специалисты Центра управления полетами (ЦУП) контролируют ситуацию, но пока не решили, необходим ли маневр уклонения от ракеты. Pegasus был запущен в космос в 1994 году.

25 ноября на расстоянии пяти километров от МКС уже пролетал фрагмент американской ракеты Flacon, не создав помех и угроз для космической станции.

15 ноября российские военные заявили об успешном поражении космического спутника «Целина-Д». Обломки спутника не навредили МКС, вопреки опасениям Евросоюза.

