Фрагмент ракеты США приблизится к МКС

Фрагмент американской ракеты Pegasus приблизится к Международной космической станции 3 декабря. Минимальное расстояние между МКС и ракетой будет составлять 5,4 км. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос».

Последний российский модуль «Причал» пристыковался к МКС

Специалисты Центра управления полетами (ЦУП) контролируют ситуацию, но пока не решили, необходим ли маневр уклонения от ракеты. Pegasus был запущен в космос в 1994 году.

25 ноября на расстоянии пяти километров от МКС уже пролетал фрагмент американской ракеты Flacon, не создав помех и угроз для космической станции.

15 ноября российские военные заявили об успешном поражении космического спутника «Целина-Д». Обломки спутника не навредили МКС, вопреки опасениям Евросоюза.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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