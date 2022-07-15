Рогозин: Каждый день искал деньги, чтобы не остановились предприятия
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что он возглавил корпорацию в тяжелое время и ему каждый день приходилось искать деньги, чтобы предприятия не остановились. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я пришел работать в «Роскосмос» в конце мая 2018 года, то есть четыре года назад – в самое сложное для нашей отрасли время. Помню, как каждый день приходилось искать решения и деньги, чтобы не остановились системообразующие предприятия», - сказал Рогозин.
В пример он привел Центр Хруничева, который, по его словам, находился в банкротном состоянии. Также Рогозин рассказал, что в конструкторских бюро в 2018 году проектировали с помощью ватманов и кульманов, 20 лет пылился модуль «Наука».
«На Восточном предыдущим генподрядчиком первой очереди строительства космодрома были брошены ключевые объекты инфраструктуры, в том числе жилье для ракетчиков и стартовиков», - напомнил Рогозин.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что со временем Рогозин будет трудоустроен и Кремль об этом проинформирует.
«У него будет новая работа», - сказал Песков.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с поста директора «Роскосмоса». На его место назначен Юрий Борисов, который до этого работал вице-премьером.
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