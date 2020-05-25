Рогозин анонсировал создание новой орбитальной космической станции

В России начинаются работы по созданию новой орбитальной космической станции. Как пишет KP.Ru, об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал глава госкорпрации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

При этом, он подчеркнул, что пока не ясно, какой именно она будет: международной или национальной. Этот вопрос, по словам Рогозина, предстоит решить в ближайшее время.