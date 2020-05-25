Рогозин анонсировал создание новой орбитальной космической станции

В России начинаются работы по созданию новой орбитальной космической станции. Как пишет KP.Ru, об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал глава госкорпрации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

При этом, он подчеркнул, что пока не ясно, какой именно она будет: международной или национальной. Этот вопрос, по словам Рогозина, предстоит решить в ближайшее время.

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Напомним, в середине мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин иронично отреагировал на заявление президента США о разработке "супер-пупер-ракеты", которая будет способна развивать скорость в 17 раз больше существующих аналогов.

"Нет, ну против супер-пупер-ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!" – написал Рогозин в своем блоге в Twitter.

Глава Белого дома подчеркнул, что проект ракеты уже одобрен. Другие подробности разработки американский лидер не привел.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:Дмитрий РогозинРоскосмос
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