РКК «Энергия» рассмотрит вопрос о смене гендиректора

Совет директоров ракетно-космической корпорации «Энергия» в эту пятницу, 15 мая, рассмотрит вопрос о приостановке полномочий гендиректора Николая Севастьянова и назначения вместо него врио. При этом в РКК подчеркнули, что фамилия претендента на эту должность пока не называется, отмечает Интерфакс.

Между тем, некоторые СМИ подчеркивают, что сменить Севастьянова может бывший гендиректор компании «Сухой» Игорь Озар. В конце марта он стал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.