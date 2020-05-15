РКК «Энергия» рассмотрит вопрос о смене гендиректора

Совет директоров ракетно-космической корпорации «Энергия» в эту пятницу, 15 мая, рассмотрит вопрос о приостановке полномочий гендиректора Николая Севастьянова и назначения вместо него врио. При этом в РКК подчеркнули, что фамилия претендента на эту должность пока не называется, отмечает Интерфакс.

Между тем, некоторые СМИ подчеркивают, что сменить Севастьянова может бывший гендиректор компании «Сухой» Игорь Озар. В конце марта он стал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

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5 мая НСН писала, что член президиума Российской академии наук (РАН), генконструктор российских пилотируемых программ РКК «Энергия» Евгений Микрин умер в больнице в Коммунарке. Ему было 65 лет, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что ученый заразился коронавирусной инфекцией.

Микрин присутствовал 9 апреля при пилотируемом запуске с космодрома Байконур. Космонавты, которым предстояло отправиться на МКС, находились в изолированной комнате.

Евгений Микрин — советский и российский ученый в области механики и процессов управления, конструктор ракетно-космической техники. С 2011 года он является академиком РАН, с 2017-го — членом президиума РАН.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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