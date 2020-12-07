Родственники погибших в катастрофе SSJ100 подали в суд на производителей «начинки» самолета
Семьи погибших пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100, совершившего жесткую посадку в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, подали в суд на производителей «начинки» лайнера. Иск направлен в суд Парижа против пяти французских компаний, а также американской и немецкой.
Ответчиками могут стать Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics Lcd SAS, PowerJet, Safran, выступающая на правах компании L’Equipement et la Construction Electrique (ECE), а также Curtiss-Wright Corp, пишет «Коммерсант».
В иске говорится, что SSJ100 не отвечал нормам летной годности по молниезащите. В результате после попадания в грозу, он не смог успешно совершить аварийную посадку.
Сумма иска не разглашается.
Катастрофа в московском аэропорту произошла 5 мая 2019 года. В самолет вскоре после вылета из Москвы попала молния и экипаж принял решение вернуться. При приземлении самолет загорелся, жертвами катастрофы стал 41 человек, сообщает Ura.ru.
Следствие полагает, что виновник трагедии - командир воздушного судна Денис Евдокимов.
Ранее адвокат пострадавших Игорь Трунов сообщил, что 35 родственников погибших во время крушения Sukhoi Superjet 100 подали досудебную претензию к французским поставщикам компонентов. В документе говорится, что причиной катастрофы стал брак при проектировании систем шасси.
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