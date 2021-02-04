РИА Новости: предложено начать подготовку к отправке российских космонавтов на Луну

Речь идет о проекте «Ковчег», в рамках которого космический аппарат в 2024 году предлагается запустить на орбиту высотой 20 тысяч километров над Землей на четыре недели для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии.

В настоящее время не существует экспериментально подтвержденных данных о том, как живые существа перенесут длительное пребывание за пределами радиационных поясов Земли.

Россия не будет участвовать в лунной гонке с США, пока не поймёт «смысла призового фонда», написал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Рогозин отметил, что вел переговоры руководством НАСА, однако там «сами толком не могут объяснить, зачем им снова понадобилось на Луну».

