РИА Новости: предложено начать подготовку к отправке российских космонавтов на Луну

Госкорпорация «Роскосмос» предложила Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству начать подготовку к отправке российских космонавтов на Луну и другие тела Солнечной системы, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

К 2024 году предполагается запустить за пределы геомагнитного поля планеты научный аппарат «Бион-М» номер 2 с растениями и животными на борту для изучения возможности их длительного пребывания в таких условиях. Решение об этом должно быть принято в течение месяца.

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Речь идет о проекте «Ковчег», в рамках которого космический аппарат в 2024 году предлагается запустить на орбиту высотой 20 тысяч километров над Землей на четыре недели для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии.

В настоящее время не существует экспериментально подтвержденных данных о том, как живые существа перенесут длительное пребывание за пределами радиационных поясов Земли.

Россия не будет участвовать в лунной гонке с США, пока не поймёт «смысла призового фонда», написал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Рогозин отметил, что вел переговоры руководством НАСА, однако там «сами толком не могут объяснить, зачем им снова понадобилось на Луну».

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ФОТО: flickr/C.H. HSU
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