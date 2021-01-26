РИА Новости: космический пуск с «Восточного» будет перенесен
Первый в 2021 году пуск ракеты-носителя «Союз-2», который запланирован с космодрома «Восточный» в Амурской области, отложили с 25 февраля на 25 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в отрасли.
Отмечается, что это не окончательная дата и пуск могут сдвинуть еще дальше. Согласно планам, 36 британских спутников связи OneWeb доставят на космодром в конце февраля.
Строительство первого стартового комплекса «Восточного» началось в 2012 году, первый пуск ракеты состоялся в 2016 году. На космодроме продолжается строительство объектов второй очереди. Согласно плану, на «Восточном» возведут стартовый стол для ракет-носителей «Ангара-А5», а также необходимую инфраструктуру. Завершение этого этапа запланировано на конец 2022 года, а первый пуск ракеты-носителя должен состояться в 2023 году.
Тем временем, правительство РФ поручило Казначейству России проверить госконтракт на строительство стартового комплекса для ракет «Ангара» на космодроме «Восточный».
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