РИА Новости: космический пуск с «Восточного» будет перенесен

Первый в 2021 году пуск ракеты-носителя «Союз-2», который запланирован с космодрома «Восточный» в Амурской области, отложили с 25 февраля на 25 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в отрасли.

Отмечается, что это не окончательная дата и пуск могут сдвинуть еще дальше. Согласно планам, 36 британских спутников связи OneWeb доставят на космодром в конце февраля.