Разработчики произведут программную донастройку высотомера станции «Луна-25»
При наземных испытаниях прибор межпланетной станции «Луна-25» для измерения высоты и скорости отреагировал на влажный грунт. Теперь специалисты концерне «Вега» (входит в «Росэлектронику») сделают программную донастройку оборудования для корректной работы со всеми типами грунта.
«Аппаратная часть прибора работает штатно. В ходе очередного этапа испытаний прибора ДИСД-ЛР, предназначенного для станции «Луна-25», показатели вышли за пределы плановых значений при испытаниях на влажном грунте. Скорость измерялась с заданной точностью, однако при испытаниях на влажном грунте произошло снижение точности при измерении дальности», - заявили в концерне «Вега».
При высадке на Луну радиоаппаратура межпланетной станции будет работать только с сухим грунтом. Поэтому, заявили разработчики, «чтобы устранить возможное влияние характеристик отражающей поверхности в ходе дальнейших наземных испытаний «Луны-25», специалисты концерна теперь программно настроят ДИСД-ЛР на корректную работу со всеми типами грунта».
Сообщается, что новые испытания ДИСД-ЛР должны состояться до 22 ноября, сообщает РИА Новости.
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