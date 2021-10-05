Станцию «Луна-25» запустят в июле 2022 года
5 октября 202108:58
Автоматическая станция «Луна-25» будет запущена в июле 2022 года. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«В следующем году в июле мы планируем миссию на Луну ("Луна-25")», — рассказал глава госкорпорации в эфире Первого канала.
Рогозин добавил, что в сентябре следующего года планируется запуск девятимесячной российско-европейской миссии «Экзомарс».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru