В российском броневике не нашли ничего интересного

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН прокомментировал новый легкий броневик.

Специалисты «Военно-промышленной компании» разработали семейство новых легких бронеавтомобилей «Стрела», которые можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин отметил в эфире НСН, что создание нового, пусть даже хорошего броневика не играет существенной роли в обороноспособности страны.

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«У нас целая номенклатура вооружений, а тут такая мелочь как броневик не играет никакой роли в системе обороноспособности. Все равно, что обсуждать какую-то деталь для автомата Калашникова. Наверное, хороший, ну и что? Что касается разработки, сейчас уже другая элементная база, сейчас уже все другое. Корни разработки могут уходить в советское время, конечно. Для создания вооружения нужна школа, наука, огромный опыт, в том числе, военный», - добавил он.

Тем временем в «Военно-промышленной компании» отметили, что на сегодняшний день на вооружении российской армии подобных бронеавтомобилей нет. Отмечается, что 100% комплектующих производятся на территории РФ.

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ФОТО: ООО "Военно-промышленная компания"
ТЕГИ:Армия
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