В российском броневике не нашли ничего интересного

«У нас целая номенклатура вооружений, а тут такая мелочь как броневик не играет никакой роли в системе обороноспособности. Все равно, что обсуждать какую-то деталь для автомата Калашникова. Наверное, хороший, ну и что? Что касается разработки, сейчас уже другая элементная база, сейчас уже все другое. Корни разработки могут уходить в советское время, конечно. Для создания вооружения нужна школа, наука, огромный опыт, в том числе, военный», - добавил он.

Тем временем в «Военно-промышленной компании» отметили, что на сегодняшний день на вооружении российской армии подобных бронеавтомобилей нет. Отмечается, что 100% комплектующих производятся на территории РФ.