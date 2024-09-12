РАН: Облако плазмы дойдет до Земли

Третий за последние дни выбросов плазмы на Солнце с вероятностью 99,9% ударит по Земле, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российских ученых из РАН.

Россияне наблюдали северное сияние

Приход солнечного вещества ожидается 12 сентября около 22 часов мск. Пик бури прогнозируется в 3-4 часа ночи, когда до планеты дойдет плотное ядро облака. Не исключены полярные сияния, в том числе – в средних широтах.

Геомагнитный шторм продлится целые сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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