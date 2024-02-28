Иранский спутник запустят с помощью российской ракеты-носителя

Российская ракета-носитель 29 февраля выведет на орбиту иранский спутник Pars-1. Об этом заявил министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур, передает Tasnim.

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«Завтра спутник для осуществления фотосъемки Pars-1 ... будет выведен на орбиту при помощи российской ракеты-носителя», — указал Зарепур.

Министр подчеркнул, что аппарат является полностью иранским, построенным компаниями республики. Запуск спутника станет 12-м с 2021 года.

Ранее США успешно запустили шесть спутников системы HBTSS, пишет Ura.ru. По данным Пентагона, они отслеживают баллистические и гиперзвуковые ракеты.

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ФОТО: РИА Новости
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