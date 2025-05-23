Ракету «Союз-2.1б» запустили с космодрома Плесецк
23 мая 202512:30
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» в интересах Минобороны России произвели Воздушно-космические силы России с космодрома Плесецк. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что ракету-носитель выпустил самарский РКЦ «Прогресс». На ее борту находится космический аппарат, уточнили в «Роскосмосе».
Ранее ракета-носитель «Союз-2.1в» со спутниками для Минобороны стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru