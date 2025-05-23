Ракету «Союз-2.1б» запустили с космодрома Плесецк

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» в интересах Минобороны России произвели Воздушно-космические силы России с космодрома Плесецк. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

МО РФ: Ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиту военные спутники

Отмечается, что ракету-носитель выпустил самарский РКЦ «Прогресс». На ее борту находится космический аппарат, уточнили в «Роскосмосе».

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1в» со спутниками для Минобороны стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КосмосРоскосмосКосмодромРакета-носитель

Горячие новости

Все новости

партнеры