Ракету «Союз-2.1б» установили на стартовый стол Байконура
Ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и британскими спутниками связи OneWeb установили на стартовом комплексе площадки № 31 «Восток» на космодроме Байконур. Об этом сообщает Роскосмос.
В госкорпорации подчеркнули, что в субботу ракету-носитель вывезли из монтажно-испытательного корпуса.
«В настоящее время ракета космического назначения установлена на стартовом комплексе "Восток" космодрома Байконур и готовится к пуску, который запланирован на 14 сентября», — приводит сообщение Роскосмоса ТАСС.
Специалисты приступили к работам согласно графику первого стартового дня.
Во время запуска «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» должна вывести на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb. Число космических аппаратов этой группировки достигнет 322.
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