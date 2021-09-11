Ракету «Союз-2.1б» установили на стартовый стол Байконура

Ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и британскими спутниками связи OneWeb установили на стартовом комплексе площадки № 31 «Восток» на космодроме Байконур. Об этом сообщает Роскосмос.

В госкорпорации подчеркнули, что в субботу ракету-носитель вывезли из монтажно-испытательного корпуса.

«В настоящее время ракета космического назначения установлена на стартовом комплексе "Восток" космодрома Байконур и готовится к пуску, который запланирован на 14 сентября», — приводит сообщение Роскосмоса ТАСС.

Специалисты приступили к работам согласно графику первого стартового дня.

Во время запуска «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» должна вывести на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb. Число космических аппаратов этой группировки достигнет 322.

