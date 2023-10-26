Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-17» с тремя космонавтами на борту

Пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» состоялся по плану в 11:14 (06:14 мск). «Шэньчжоу-17» доставит экипаж из трех человек — космонавтов Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синьлиня — на орбитальную станцию «Тяньгун».

Космонавты станут уже шестым экипажем на китайской орбитальной станции и проведут там около шести месяцев.

Ранее Индия провела первое испытание в рамках подготовки будущей миссии «Гаганьян», напоминает телеканал «360». Запущенный модуль успешно отделился от ракеты-носителя и приводнился в Бенгальском заливе, отмечает РЕН ТВ.

