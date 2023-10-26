Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-17» с тремя космонавтами на борту
Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-17», аппарат стартовал с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР. Трансляцию вело Центральное телевидение Китая.
Пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» состоялся по плану в 11:14 (06:14 мск). «Шэньчжоу-17» доставит экипаж из трех человек — космонавтов Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синьлиня — на орбитальную станцию «Тяньгун».
Космонавты станут уже шестым экипажем на китайской орбитальной станции и проведут там около шести месяцев.
Ранее Индия провела первое испытание в рамках подготовки будущей миссии «Гаганьян», напоминает телеканал «360». Запущенный модуль успешно отделился от ракеты-носителя и приводнился в Бенгальском заливе, отмечает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
- Украинские СМИ: покушение на Олега Царева было операцией СБУ
- Красный Полумесяц: сектор Газа полностью изолирован от мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru