Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-17» с тремя космонавтами на борту

Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-17», аппарат стартовал с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР. Трансляцию вело Центральное телевидение Китая.

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Пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» состоялся по плану в 11:14 (06:14 мск). «Шэньчжоу-17» доставит экипаж из трех человек — космонавтов Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синьлиня — на орбитальную станцию «Тяньгун».

Космонавты станут уже шестым экипажем на китайской орбитальной станции и проведут там около шести месяцев.

Ранее Индия провела первое испытание в рамках подготовки будущей миссии «Гаганьян», напоминает телеканал «360». Запущенный модуль успешно отделился от ракеты-носителя и приводнился в Бенгальском заливе, отмечает РЕН ТВ.

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Фото: roscosmos.ru
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