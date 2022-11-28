Ракету носитель «Союз-2.1Б» запустили с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы (ВКС) России осуществили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с военным спутником с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз» с аппаратом «ГЛОНАСС-К»

В сообщении говорится, что пуск ракеты был произведён в интересах оборонного ведомства.

«28 ноября, в 18:17 с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчётами космических войск ВКС проведён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1Б» с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», - уточнили в министерстве.

Ранее с космодрома Байконур была успешно запущена ракета-носитель «Союз-2.1Б» со спутником «Арктика-М» на борту, сообщают «Невские новости».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:Минобороны РФКосмодромРакетаРакета-носитель
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры