Ракету носитель «Союз-2.1Б» запустили с космодрома Плесецк
Воздушно-космические силы (ВКС) России осуществили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с военным спутником с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что пуск ракеты был произведён в интересах оборонного ведомства.
«28 ноября, в 18:17 с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчётами космических войск ВКС проведён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1Б» с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», - уточнили в министерстве.
Ранее с космодрома Байконур была успешно запущена ракета-носитель «Союз-2.1Б» со спутником «Арктика-М» на борту, сообщают «Невские новости».
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