Ракета Starship от SpaceX взорвалась через несколько минут после посадки

Прототип ракеты Starship для дальних космических полетов компании SpaceX Илона Маска, запущенный в американском Техасе, совершил успешную посадку после двух неудачных попыток ранее, однако позже взорвался, сообщает РИА Новости.

Макет поднялся в воздух на высоту около 10 километров, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно ее совершил. Однако через несколько минут после этого произошел взрыв.

Маск назвал успешными испытания разбившегося Starship

Последние испытания прототипа Starship прошли 2 февраля. Корабль взорвался при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика в штате Техас.

В декабре прошлого года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8 также завершились взрывом во время посадки.

В Роскосмосе объяснили экспериментом взрыв прототипа ракеты для полета на Марс Starship компании SpaceX Илона Маска.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:SpacexРакета
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры