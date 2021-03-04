Ракета Starship от SpaceX взорвалась через несколько минут после посадки
Прототип ракеты Starship для дальних космических полетов компании SpaceX Илона Маска, запущенный в американском Техасе, совершил успешную посадку после двух неудачных попыток ранее, однако позже взорвался, сообщает РИА Новости.
Макет поднялся в воздух на высоту около 10 километров, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно ее совершил. Однако через несколько минут после этого произошел взрыв.
Последние испытания прототипа Starship прошли 2 февраля. Корабль взорвался при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика в штате Техас.
В декабре прошлого года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8 также завершились взрывом во время посадки.
В Роскосмосе объяснили экспериментом взрыв прототипа ракеты для полета на Марс Starship компании SpaceX Илона Маска.
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