Маск назвал успешными испытания разбившегося Starship

Глава SpaceX, миллиардер Илон Маск назвал успешными испытания прототипа космического корабля Starship, который взорвался при посадке.

«Успешный подъем, переключение на ведущие баки и точный контроль закрылков вплоть до места посадки!» - написал он в своем Twitter. «Марс, мы идем!!» - добавил Маск.

В ходе теста, который многократно откладывался, аппарат должен был подняться на высоту 15 километров.