SpaceX запустила ракету-носитель со спутниками Starlink
Американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, сообщает ТАСС.
Вернуть первую ступень ракеты-носителя планируется на плавучую платформу в Атлантическом океане, ранее это уже проделывали четыре раза.
Сеть спутником призвана создать глобальную сеть доступа в интернет, всего за 10 миллиардов долларов будет выведено на орбиту около 11 тысяч аппаратов.
Ранее сообщалось, что компания SpaceX планирует до конца 2021 года осуществить коммерческую миссию в космос. В настоящее время объявлен набор желающих принять участие в миссии Inspiration4. Командиром первого туристического экипажа будет 34-летний основатель компании Shift4 Payments Джаред Исаакман. Полет на низкую околоземную орбиту продлится несколько дней.
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