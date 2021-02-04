SpaceX запустила ракету-носитель со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, сообщает ТАСС.

Вернуть первую ступень ракеты-носителя планируется на плавучую платформу в Атлантическом океане, ранее это уже проделывали четыре раза.

Сеть спутником призвана создать глобальную сеть доступа в интернет, всего за 10 миллиардов долларов будет выведено на орбиту около 11 тысяч аппаратов.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX планирует до конца 2021 года осуществить коммерческую миссию в космос. В настоящее время объявлен набор желающих принять участие в миссии Inspiration4. Командиром первого туристического экипажа будет 34-летний основатель компании Shift4 Payments Джаред Исаакман. Полет на низкую околоземную орбиту продлится несколько дней.

