ВКС запустили ракету с военным спутником с космодрома Плесецк
21 декабря 202311:58
Воздушно-космические силы России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство страны.
Уточняется, что ракета выведет на орбиту военный спутник. Пуск был произведен в 11 часов 48 минут.
Ранее ВКС вывели на орбиту запущенный российский космический аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru