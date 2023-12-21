ВКС запустили ракету с военным спутником с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство страны.

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Уточняется, что ракета выведет на орбиту военный спутник. Пуск был произведен в 11 часов 48 минут.

Ранее ВКС вывели на орбиту запущенный российский космический аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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