ВКС запустили ракету с военным спутником с космодрома Плесецк

Путин поручил провести осенний призыв в армию в 2024 году с использованием цифрового реестра В Гостином дворе открылся избирательный штаб Путина У детей, следовавших в поезде Тюмень — Адлер, выявили грипп А Россиянам посоветовали не покупать красную икру в популярных зеленых баночках В Москве состоялась премьера комедии Клима Шипенко «Холоп-2»