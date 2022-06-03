Ракета «Союз» с флагами ДНР и ЛНР стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» стартовала с космодрома Байконур, сообщает ТАСС.

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На второй ступени и головном обтекателе ракеты были размещены надпись «Донбасс» и флаги Донецкой и Луганской народных республик.

Корабль «Прогресс МС-20» должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) 2 500 кг грузов, в том числе топливо, воду, сжатый азот, различное оборудование и материалы, одежду, продукты питания.

Ранее в несудоходном районе Тихого океана был затоплен грузовой корабль «Прогресс МС-18», отстыковавшийся от МКС, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:ДонбассКосмосМКСБайконур
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