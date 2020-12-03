Ракета «Союз-2.1б» со спутниками стартовала с Плесецка

Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками связи «Гонец-М» и аппаратом в интересах Минобороны РФ стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

Это шестой пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с космодрома Плесецк в текущем году. «Гонец» - российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией.

Напомним, 28 сентября ракета «Союз-2.1б» с тремя спутниками связи серии «Гонец-М» и 19 малыми аппаратами успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.

До сих пор такого типа спутники выводились на околоземную орбиту конверсионным «Рокотом» - на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, которую сняли с вооружения.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Казак
ТЕГИ:СпутникРакета
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