Ракета «Союз-2.1б» со спутниками стартовала с Плесецка
Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками связи «Гонец-М» и аппаратом в интересах Минобороны РФ стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.
Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.
Это шестой пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с космодрома Плесецк в текущем году. «Гонец» - российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией.
Напомним, 28 сентября ракета «Союз-2.1б» с тремя спутниками связи серии «Гонец-М» и 19 малыми аппаратами успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.
До сих пор такого типа спутники выводились на околоземную орбиту конверсионным «Рокотом» - на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, которую сняли с вооружения.
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