Минобороны впервые запустило спутники «Гонец-М» новым носителем

Ракета «Союз-2.1б» с тремя спутниками связи серии «Гонец-М» и 19 малыми аппаратами успешно стартовала сегодня с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом информирует министерство обороны Российской Федерации. Пуск осуществлён в 14:20 по московскому времени.

Это первый запуск аппаратов «Гонец-М» в текущем году и первый на ракете-носителе «Союз-2.1б». До сих пор такого типа спутники выводились на околоземную орбиту конверсионным «Рокотом» - на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, снимаемой с вооружения.

Пуск контролировали наземные средства Космических войск Воздушно-космических сил РФ. Всё прошло в штатном режиме. Это четвертый старт ракеты среднего класса «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2020 году, предыдущий успешно был выполнен 22 мая.

«Гонец» - единственная отечественная низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи. Она служит для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях, в том числе, в интересах Минобороны.

