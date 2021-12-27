Ракета «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb стартовала с Байконура

На новогодние мероприятия в закрытых помещениях Москвы доступ будет по QR-кодам о вакцинации Все детские поликлиники Москвы в 2022 году перейдут на электронные медкарты Почти 30 коммуникационных коллекторов отремонтировали и реконструировали в Москве за год Мэр города посетил новый дом, сданный по программе реновации Московские предприниматели могут побороться в конкурсе на лучшее оформление к Новому году