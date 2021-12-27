Ракета «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Соответствующая трансляция ведется на сайте Роскосмоса.
Таким образом, выведение аппаратов разгонным блоком займет более восьми часов. Спутники будут отделяться в несколько этапов.
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия уже выпала из тройки великих космических держав, ее обошла даже компания SрaceX Илона Маска.
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